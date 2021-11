Τύπισσα αφήνει το πανεπιστήμιο, τώρα βγάζει £52000 το μήνα και δηλώνει… συνταξιούχος!

Hey Lily, μια ερώτηση μόνο: How does it feel to live our dream?!

Τι ρωτάμε… Φυσικά και νιώθει υπέροχα που στα 21 της μόλις χρόνια βγάζει 52.000 λίρες το μήνα και μπορεί να λέει ότι έχει ξεμπερδέψει με το κεφάλαιο βιοπάλη για το υπόλοιπο της ζωής της.

Για την ακρίβεια, η Lily Zaremba έκανε πραγματικότητα αυτό που όλοι επιθυμούμε κρυφά μέσα μας αλλά φοβόμαστε ότι θα φάμε τα μούτρα μας, και πέτυχε: Παράτησε το πανεπιστήμιο και αφοσιώθηκε σε κάτι που τη δικαίωσε πολύ γρήγορα. Οπότε ναι, νιώθει καλά με αυτό, όπως επίσης να μας το τρίβει στη μούρη και να μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα πιο χάλια με τη ζωούλα μας.

Την ίδια ώρα βέβαια, προσπαθεί να μας δώσει το απαραίτητο inspo μέσα από το λογαριασμό της στο TikTok, για να ακολουθήσουμε τα χνάρια της και να βγούμε κι εμείς κάποια στιγμή από τη μιζέρια του μεροκάματου, που ίσα που φτάνει να καλύψει τα βασικά. Thanks Lily, το εκτιμούμε.

Κατά την εξιστόρηση της ζωής της λοιπόν και του πώς έγινε ιδιοκτήτρια επιχείρησης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, μας λέει ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε σε εργατικές κατοικίες, οι γονείς της κάθε άλλο παρά πλούσιοι ήταν, και η ίδια χρειάστηκε να καταβάλει πολλή προσπάθεια για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Χαλάλι όμως, μιας και πλέον ο λογαριασμός αποταμίευσης γράφει $100,000, κάθε χρόνο βγάζει 6ψήφιους αριθμούς και γενικότερα το χρήμα δε φαίνεται να στερεύει στο κοντινό μέλλον. Ή και ποτέ.

Η αναλαμπή πως πρέπει να δοκιμάσει κάτι δικό της ήρθε στα 19 της, όταν ακόμα δούλευε 10 ώρες την ημέρα σε ένα εστιατόριο σούσι, σερβίροντας φαγητό και σφουγγαρίζοντας πατώματα. Τότε είναι που βρήκε την ευκαιρία και συγκεκριμένα μια εταιρεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης , που, όπως δηλώνει, «για πρώτη φορά στη ζωή μου, θα μου μάθαινε πώς να επενδύω και να χειρίζομαι τα δικά μου λεφτά».

Διδάχτηκα από αυτούς, μεγάλωσα μέσα από αυτούς, έφτιαξα τα επενδυτικά μου χαρτοφυλάκια, και από αυτό, έμαθα πώς να χτίσω την διαδικτυακή μου επιχείρηση.

Η διαδρομή δεν ήταν απλή φυσικά, αφού η ίδια σημειώνει πως τα 2 αυτά χρόνια ήταν γεμάτα σκληρή δουλειά, αφοσίωση, επιμονή, συγκέντρωση, καθώς επίσης νίκες κι απώλειες. Εκεί που καταλήγει λοιπόν, είναι πως δεν αποτελεί κάποια ξεχωριστή περίπτωση που αξίζει ό,τι έχει περισσότερο από άλλους. Ό,τι διαθέτει σήμερα είναι αποτέλεσμα δουλειάς και το ίδιο καλεί και τους υπόλοιπους να κάνουν: Να παλέψουν για τους στόχους τους.

Στο ερώτημα βέβαια πώς έχει φτάσει να βγάζει τόσα χρήματα πλέον, η Lily απαντά πως επενδύει σε «κρυπτονομίσματα, Al technology και μετοχές». Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει δηλαδή να κινηθείτε ανάλογα.