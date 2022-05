10 τραγούδια που αν είχαμε στείλει στην Eurovision, θα κερδίζαμε πρωτιές! 

Πυρετούλης, πυρετούλης, γιουροβιζιονικός πυρετούλης!

Ήρθε αυτή η στιγμή, φίλοι μου. Μπορεί οι περισσότεροι να συντονίζονται στην ΕΡΤ όταν βγαίνει η Ελλάδα και να επιστρέφουν για το televoting (όλοι ξέρουν ότι είναι το καλύτερο σημείο του διαγωνισμού!), αλλά οι σωστοί οι φανς (aka εμείς) θα κάτσουν να το δουν από την αρχή μέχρι το τέλος!

Έτσι όπως έβλεπα τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι σαν χώρα τα τελευταία χρόνια βάζουμε στόχο απλά την πρόκριση στον τελικό. Από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός να βγούμε έστω 15οι (εξαιρείται η Στεφανία, που έφτασε 10η από σπόντα).

Έρχομαι λοιπόν εγώ και σε ρωτάω: Τι θα γινόταν αν στέλναμε όντως τραγούδια-επιτυχιάρες στην Eurovision; Τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε και χορέψαμε τα τελευταία χρόνια και που αν δηλώναμε με αυτά συμμετοχή, θα είχαμε κερδίσει επανειλημμένα τον διαγωνισμό! Σκέψου λίγο τον Αργυρό, την Ευαγγελία ή την Josephine στην Eurovision… Ακριβώς! Θα είχαμε τα 12άρια στο τσεπάκι μας!

Μπορεί να μας πάρει χρόνια να ξαναζήσουμε στιγμές Παπαρίζου και ‘My Number One’, αλλα λέω να ονειρευτούμε φανταστικές νίκες και χαρές με τα παρακάτω κομμάτια, που αν έκαναν τη σωστή επίλογη θα γινόμασταν δεύτερη Σουηδία!

#1 Αεράκι (Το θηλυκό)

Ελένη Φουρέιρα

Twelve points go to Ελένη! Προφανώς και θα την ξαναστέλναμε την κοπέλα Eurovision να πάρει τον τίτλο που έχασε μέσα από τα χέρια της το 2018! Σκεφτείτε την απλά πάνω σ’ έναν φάρο, ντυμένη με το φόρεμα που έβαλε στα MAD VMA το 2021. Θεότητα!

#2 Φωτιά – Evangelia

Αυτό το κομμάτι φτιάχτηκε για πρωτιές και αν ήμασταν wise enough να το στείλουμε, θα είχαμε τερματίσει στάνταρ στο top3! Αγγλικός στίχος σε συνδυασμό με ελληνικό ρεφρέν, μπουζούκι, εξαιρετική live ερμηνεία (γιατί είναι και φωνάρα το κορίτσι), ίσον η τέλεια συνταγή!

#3 Μάντισσα – Μαρίνα Σάττι



Όταν βγήκε το κομμάτι πίσω στο 2017, συνέβη το εξής τρομερό: Όλη η Ελλάδα συμφώνησε για πρώτη φορά σε κάτι! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ;;; Η Μαρίνα έχει τρομερό παρουσιαστικό και live ερμηνεία και το κομμάτι είναι τόσο ρομαντικό, που θα κατακτούσε τον κόσμο του διαγωνισμού! Γιατί τον κόσμο της Ευρώπης γενικότερα, τον κατέκτησε σίγουρα! Φτάνει να δεις τα σχόλια στο YouTube για να καταλάβεις ότι τα μισά είναι από ξένους, που το αγαπούν χωρίς να καταλαβαίνουν καν τους στίχους.

#4 Μάγια – Josephine

Το παρουσιαστικό της Josephine και το ταλέντο της να κάνει σωστό performance επί σκηνής, το λες και μονόδρομο προς την κορυφή! Το κομμάτι αυτό σε συνδυασμό με μια δυνατή χορογραφία θα έκανε μάγια στο televoting! Θε έλεγε κανείς ότι θυμίζει και λίγο Mata Hari. Το συγκεκριμένο όμως θα τα πήγαινε πολύ καλύτερα και το λέμε με περίσσεια αυτοπεποίθηση.

#5 Δυνατά – Στέφανος Πιτσίνιαγκας

Το τραγούδι είναι τόσο catchy, που το «δυνατά-τα-τα-τα» θα γινόταν το επόμενο ευρωπαϊκό slogan! Τίμιο, κλασσικό και μοντέρνο, ελληνικό σκυλάδικο κομμάτι! Με λίγα εφέ φωτιάς επί σκηνής και τον Πίτσι ντυμένο σε στυλ Μαζώ, την επόμενη χρονιά θα φιλοξενούσαμε σίγουρα το διαγωνισμό!

#6 Summer in Greece – Γιώργος Μαζωνάκης

Μιας που αναφερθήκαμε στον Γιωργάρα, σκέψου τι χαμούλη θα είχε κάνει επί ευρωπαϊκής σκηνής αυτό το κομμάτι-αριστούργημα. Θα μας εκπροσωπούσε ακραία καλά, διότι υπάρχουν τα εξής ελληνικά στοιχεία: Greek lover, greek προφορά, καλοκαίρι, αναφορά σε ιστορία και πολιτισμό, ενώ έχει και αγγλικό στίχο. 12άρι και δεν το διαπραγματεύομαι! Αφού στο ‘πα μωρό μου, like here nowhere!

#7 Τσικουλάτα – Γιώργος Ξανθιώτης

Άιντι μάλεεεε τσικουλατα, τσίκι τα, έλα! Αυτή θα ήταν η γελοία αλλά πιασάρικη αποστολή που χρειάζεται κάθε χρόνο ο διαγωνισμός για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Κάτι σαν το ισπανικό ‘Baila El Chiki Chiki’. Βασικά, δε χρειάζεται να φτάσω μέχρι την Ισπανία. Εδώ εμείς στείλαμε τον Ρακιντζή με το ‘S.A.G.A.P.O.’, στον Ξανθιώτη θα κωλώναμε; Για σας παρακαλώ πολύ!

#8 H πιο ωραία στην Ελλάδα – Κωνσταντίνος Κουφός

Με σχεδόν 71 εκατ. views στο YouTube, δεν το λες και τυχαίο κομμάτι! Το τραγούδι αυτό κρύβει τη συνταγή για την πρωτιά, καθώς εκτός από τέρμα ανεβαστικό, έχει τον ελληνικό αέρα του, με τον στίχο «τικά τάκα τίκα τακ» να σου μένει θες δε θες! Κρίμα που δεν το στείλαμε τότε και κρίμα που δε στέλνουμε κάτι παρόμοιο.

#9 Caliente – Mente Fuerte, Hawk, Baghdad



Ό,τι και να λες, τα τραπ κομμάτια έχουν κολλητικό μπιτ και μουσική! Δε θα σχολιάσω στίχους, αλλά το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ σέξι τραγούδι, με ισπανικές λεπτομέρειες (τσίμπα το 12άρι απ’ τη χώρα ) και με λίγες διορθώσεις σε κάποιες λεξούλες π.χ. κωλ@ρα, τη νίκη την είχαμε στο τσεπάκι μας! Θες σαν τρολ συμμετοχή; Θες σαν κανονική; Θα γινόταν ευρωπαϊκό χιτάκι σίγουυυυρανανααα!

#10 Αθήνα Μου – Κωνσταντίνος Αργυρός



Σύγχρονη ζεμπεκιά, που προμηνύει τη διοργανώτρια πόλη της επόμενης χρονιάς αν το στέλναμε: Στην Αθήνα μουυυ! Ένα κομμάτι με νόημα, ωραία lyrics, με φουλ ελληνικό στοιχείο και τον Αργυρό που εκτός από το ότι είναι κούκλος, θα μάγευε την Ευρώπη με το χορό του.

Να ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία στις φετινές μας συμμετοχές, και εσείς γράψτε μας στα σχόλια ποιο άλλο κομμάτι θα στέλνατε για σίγουρη νίκη!

Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρο!