Οι 10 πιο αναμενόμενες ταινίες που θα δούμε στο σινεμά το 2022, σύμφωνα με το IMDb!

Μετά από δύο πονεμένες χρονιές, ήρθε επιτέλους η ώρα να κλείσουμε τα εισιτήριά μας και να πάμε να δούμε καμιά ταινία. Η μεγάλη οθόνη μπορεί να μην ήταν ό,τι πιο σημαντικό στερηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά μας έλειψαν πολύ αυτά τα κανονίσματα στο σινεμά!

Και ειδικά φέτος, προβλέπουμε να είναι πολλά. Όχι μόνο επειδή θέλουμε να εκτονωθούμε, αλλά και γιατί έρχεται μπόλικο και καλό πράγμα! Ταινίες που θα ήταν έτοιμες να προβληθούν μέσα στο 2020-2021 αν ο κορωνοϊός δεν τους άλλαζε τα πλάνα, καταφτάνουν τώρα μαζεμένες να δημιουργήσουν μια μεγάλη λίστα με πολυαναμενόμενες αφίξεις. Αυτή περιλαμβάνει MCU, άλλη μία συνεργασία Leonardo Dicaprio και Martin Scorsese, Mission: Impossible και πολλά άλλα εξίσου ενδιαφέροντα!

Μπορεί λοιπόν το Netflix να στάθηκε σανίδα σωτηρίας τον προηγούμενο καιρό, αλλά ανυπομονούμε να δούμε και τίποτα καλό στους κινηματογράφους. Άλλη η χάρη τους, όπως και να το κάνεις!

Οι παρακάτω 10 πιο αναμενόμενοι τίτλοι σύμφωνα με το IMDb, δείχνουν ότι το 2022 θα είναι η χρονιά μας!

10. The Flash

Η συγκεκριμένη παραγωγή είναι από αυτές που έχουν μπει στην αναμονή για πολλά χρόνια. Ανακοινώθηκε το 2014 (κλείνει δεκαετία σε λίγο!) και αρχικά προγραμματίστηκε να προβληθεί το 2018. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, αφού η παραγωγή πήρε μπρος μόλις το 2020, το οποίο όλοι ξέρουμε πόσο περίεργο και f*cked up έτος ήταν. Για να μην τα πολυλογούμε, φέτος ήρθε επιτέλους η ώρα να δούμε τον γρήγορο σαν αστραπή σούπερ ήρωα της DC στο σινεμά, για πρώτη φορά μετά το Batman’s Returns του 1992! To ‘The Flash’ είναι εμπνευσμένο εν μέρει από το κόμικ Flashpoint και θα εξερευνήσει το DC multiverse και κατά συνέπεια την επιστροφή του Batman.

9. Uncharted

Βλέπουμε Tom Holland και Mark Whalberg μαζί, αγοράζουμε! Για τους gamers βέβαια και μόνο ο τίτλος της ταινίας, αρκεί για να δώσουν μια ευκαιρία. Πρόκειται για άλλο ένα adaptation ενός video game ανάμεσα στα πολλά που έχουμε δει κατά καιρούς, με ορισμένα να έχουν αποδειχθεί διαμαντάκια, και άλλα να μην αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις προσδοκίες των φαν. Ας ελπίσουμε να ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

8. Mission: Impossible 7

Ακούραστος ο Tom Cruise συνεχίζει να κάνει τα ακροβατικά του για χάρη της σειράς ταινιών δράσης, με σκηνοθέτη τον Christopher McQuarrie (‘Mission: Impossible – Rogue Nation’, ‘Mission: Impossible – Fallout’) και villains τους Hayley Atwell και Esai Morales. Παρότι η παραγωγή είχε αρκετά θεματάκια εν μέσω πανδημίας (ε, Tom;), πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για προβολή στους κινηματογράφους!

7. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ο Sam Rami του Spider-Man 3 (του μακρινού 2007), αναλαμβάνει ξανά project της Marvel και συγκεκριμένα το sequel του Doctor Strange, αφού ο αρχικός σκηνοθέτης, Scott Derrickson, παραιτήθηκε από την παραγωγή λόγω δημιουργικών διαφορών με αυτή. Το ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ θα επαναφέρει τον Benedict Cumberbatch ως Doctor Strange, την Elizabeth Olsen ως Wanda Maximoff και τον Chiwetel Ejiofor ως Karl Mordo, σε ένα μυστηριώδες ταξίδι προκειμένου να επιδιορθώσουν το multiverse.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συγκεκριμένης ταινίας, είναι πως πρόκειται για το πρώτο μεγάλο project της Marvel Studios του οποίου η πλοκή θα συνδέεται με σειρές του Disney+!

6. Jurassic World: Dominion

Άλλος ένα πολύ δυνατός τίτλος στη λίστα, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με σκηνοθέτη τον Colin Trevorrow και την ελπίδα ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι στο ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’. Οι πληροφορίες για την ταινία είναι ελάχιστες, πέρα από το γεγονός ότι θα δούμε ηθοποιούς του Jurassic Park, όπως Sam Neill, Laura Dern και Jeff Goldblum, να ζωντανεύουν ξανά τους χαρακτήρες τους.

5. Killers of the Flower Moon

Νομίζω η συμμετοχή Leonardo DiCaprio και Martin Scorsese αρκεί! Για να μην το καθυστερούμε λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς θα το τσεκάρουμε, πρόκειται για ένα Αmerican Western crime drama, βασισμένο στο βιβλίο ‘Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI’ του δημοσιογράφου David Grann. Η ιστορία αφορά την έρευνα για τη δολοφονία των Ινδιάνων Όσατζ τη δεκαετία του ’20, μετά την ανακάλυψη πετρελαίου στη γη τους.

4. Top Gun: Maverick

Να και ένα comeback που θα κάνει πολύ χαρούμενους τους γονείς μας! Η εν λόγω ταινία αποτελεί σήμα κατατεθέν των νιάτων τους και το ξέρουμε γιατί δεν παραλείπουν να το πουν με την πρώτη ευκαιρία. Πώς ας πούμε ανυπομονούμε για το Scream (βλ. παρακάτω), έτσι κι εκείνοι δε βλέπουν την ώρα να παρακολουθήσουν ξανά μετά από χρόνια τον Tom Cruise σε ρόλο γαμάτου πιλότου. Συγκεκριμένα, 35 χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία με τον Maverick και η νοσταλγία τους θα χτυπήσει κόκκινο. Ενδιαφέρον θα έχει πάντως η σύγκριση του τότε (ακόμα και σε σκηνοθετικό επίπεδο) με το τώρα.

3. Thor: Love and Thunder

Hemsworth και Taika Waititi συνεργάζονται για άλλη μία φορά μετά το ‘Thor: Ragnarok’ του 2017 και όλα δείχνουν πως θα το απολαύσουμε όπως το ‘Thor: Ragnarok’. Μεγάλο ατού αποτελεί και το ίδιο το καστ, αφού περιλαμβάνει Christian Bale σε ρόλο Gorr the God Butcher, Tessa Thompson ως Valkyrie, Jamie Alexander ως Lady Sif και Natalie Portman ως Jane Foster και φυσικά τον Hemsworth στο ρόλο του Thor. Κι όλα αυτά, υπό τη χιουμοριστική ματιά του Waititi, οπότε δεν μπορεί να πάει άσχημα!

2. Scream

Το comeback που μυρίζει late 90s και early 00s! Η 5η ταινία που έρχεται να επαναφέρει μνήμες από παιδικά αποκριάτικα πάρτι, είναι και η πρώτη που δεν έχει στο τιμόνι της σκηνοθεσίας τον Wes Craven, μιας και έφυγε από τη ζωή το 2015. Ωστόσο, θα ξαναδούμε Courtney Cox και David Arquette μεταξύ των νέων μελών του καστ, που θα πέσει στα δίχτυα του τρελού μασκοφόρου.

Το μόνο που ενοχλεί λίγο τους φανς, είναι η επιλογή του μήνα για την πρεμιέρα. Προφανώς ο Οκτώβριος μοιάζει σωστότερος από τον Ιανουάριο.

1. The Batman

Και η κορυφή πάει στον Batman, ο οποίος έρχεται με Robert Pattinson ως πρωταγωνιστή και Zoë Kravitz ως Catwoman! Η απόφαση ο ρόλος να δοθεί στον ηθοποιό τον οποίο πολλοί έχουν ταυτίσει με το Twilight, δεν άφησε την καλύτερη εντύπωση στους φανς. Πολλοί ξενέρωσαν κι ορκίστηκαν να απέχουν χωρίς καν να έχουν πάρει μια πρώτη γεύση. Αυτή ωστόσο ήρθε μέσω του τρέιλερ και ανάγκασε πολλούς να ανακαλέσουν.

Όπως λέγεται, η νέα ταινία θα χαρίσει μια πιο ρεαλιστική απόδοση του χαρακτήρα, και θα είναι ό,τι πιο κοντινό στον Batman του Christopher Nolan. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να προβληθεί το 2021, αλλά λόγω Covid ο φετινός Μάρτιος έγινε η νέα big ημερομηνία.

Bonus – Fantastic Beasts: Secrets of Dumbledore

Πολύ περίεργο που δε βρίσκεται στην πρώτη 10άδα, αλλά επειδή η δική μας η προσμονή δε δέχεται να λείπει από τη λίστα η μεγάλη αυτή επιστροφή του μαγικού κόσμου στο σινεμά, θα τη βάλουμε με το έτσι θέλω σαν μπόνους! Ποιος να μας πει τι; Πριν ένα μήνα σχεδόν κυκλοφόρησε το τρέιλερ και η ανυπομονησία μας διπλασιάστηκε. Τον Απρίλιο λοιπόν, τα ξαναλέμε!