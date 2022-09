Τα 10 skills που θα έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια!

Η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί σε ένα πολύ απαιτητικό μέρος που σε τρομάζει και μόνο στη σκέψη. Ειδικά αν είσαι φρέσκος απόφοιτος που πρέπει να «κολυμπήσει» στα νερά της για πρώτη φορά. Ωστόσο, όσο πιο πολλές οι ικανότητες και οι δυνατότητές σου, τόσο μεγαλύτερη η αυτοπεποίθησή σου για να αντιμετωπίσεις τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και τις συνεντεύξεις για δουλειά.

Η ανάπτυξη ορισμένων skills σε μια εποχή που το μεταπτυχιακό έχει γίνει το νέο πτυχίο και η πληροφορία/εκπαίδευση είναι προσβάσιμη σε όλους, είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις για να αυξήσεις τις πιθανότητές σου! Σίγουρα οι δεξιότητες σε οποιοδήποτε πεδίο μόνο ωφέλιμες μπορούν να αποδειχθούν, ωστόσο ακόμα καλύτερα να επικεντρωθείς σε εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο ‘Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World’ του φουτουριστή και ηγέτη σκέψης στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας, Bernard Marr, υπάρχει ένα top 10 στα πιο απαιτούμενα skills της επόμενης δεκαετίας και καλό είναι να το γνωρίζει κάθε νέος που ετοιμάζεται να μπει στην αγορά!

1. Ψηφιακός γραμματισμός



Ο ψηφιακός γραμματισμός αφορά την ικανότητα ενός εργαζομένου να πλοηγηθεί, να μάθει και να εργαστεί με ευκολία στον ψηφιακό κόσμο. Τα skills αυτά περιλαμβάνουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς συσκευές, λογισμικό και εφαρμογές με ασφάλεια και σιγουριά. Άτομα με δυνατά digital literacy skills μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζoνται εύκολα χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καθώς επίσης μπορούν να κάνουν keep up με τις νέες τάσεις στην τεχνολογία και να τις κατανοούν.

2. Χρήση δεδομένων



Για τις περισσότερες εταιρείες, τα data είναι το σημαντικότερο και πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο τους. Κατά συνέπεια, έχουν ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν σωστά και να αξιολογούν την αξιοπιστία τους.

3. Κριτική σκέψη



Σε μια εποχή όπου η πληροφορία ρέει ακατάπαυστα κι από παντού, και που συχνά αποδεικνύεται fake, είναι σημαντικό να διαθέτεις κριτική σκέψη και να αξιολογείς τις καταστάσεις. Μόνο έτσι μπορείς να αναλύσεις πληροφορίες με βάση τις ενδείξεις και όχι της διάδοσης, και να καταλήγεις στην αλήθεια.

4. Συναισθηματική νοημοσύνη



Το EQ είναι η ικανότητα να εκφράζεις και να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Ένας συναισθηματικά έξυπνος άνθρωπος έχει επίγνωση του πώς τα συναισθήματά του επηρεάζουν τη συμπεριφορά του και τους γύρω του. Ο Bernard υποστηρίζει πως η ενσυναίσθηση, είναι το κλειδί της συναισθηματικής νοημοσύνης.

5. Δημιουργικότητα



Η δημιουργικότητα είναι «η πράξη της μετατροπής των ευφάνταστων ιδεών σε πραγματικότητα» και σύμφωνα με τον Bernard θα έχει πολλή ζήτηση στο μέλλον στην αγορά, από τη στιγμή που οι εργασίες ρουτίνας αποτελούν ολοένα και περισσότερο ευθύνη των μηχανών. Η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η φαντασία και η εφαρμογή ιδεών για τη διόρθωση προβλημάτων και τη βελτίωση των πραγμάτων, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο μέλλον.

6. Συνεργασία



Η φύση της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς αλλάζει, όσο οι ίδιες οι ομάδες αλλάζουν, περιλαμβάνοντας υβριδικούς εργαζόμενους, εργαζόμενους που δουλεύουν εξ αποστάσεως, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους. Είναι σημαντικό λοιπόν, να μπορείς να ενταχθείς και να συνεργαστείς σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

7. Ευελιξία

Στο εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος, οι αλλαγές θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερος παράγοντας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μπορεί κανείς να προσαρμόζεται εύκολα στις νέες τεχνολογίες, την αυτοματοποίηση, την επιτάχυνση των ρυθμών της δουλειάς και τις διάφορες αναταραχές στις επιχειρήσεις. Θα έχει την ικανότητα να αναδειχθεί σε περιβάλλοντα συνεχούς αλλαγής, όντας ανοιχτόμυαλος, φιλοπερίεργος και διατεθειμένος να μάθει νέα πράγματα.

8. Ηγετικές ικανότητες

Η σωστή καθοδήγηση έχει να κάνει με το να βγάζεις τον καλύτερο εαυτό των ανθρώπων. Ωστόσο, οι ηγετικές ικανότητες δεν είναι αναγκαίες μόνο για αυτούς που ηγούνται μια ομάδα ή διαχειρίζονται καταστάσεις, αλλά για τον κάθε ένα ξεχωριστά.

9. Διαχείριση χρόνου

Είτε δουλεύεις από το σπίτι, είτε σε ένα γραφείο, ή έχεις τη δική σου επιχείρηση, η ικανότητα να διαχειριστείς το χρόνο σου αποτελεσματικά είναι απαραίτητη για την απόδοσή σου. Το μυστικό στη διαχείριση του χρόνου είναι να εργάζεσαι έξυπνα κι όχι σκληρά. Οι υπερωρίες δεν είναι επιλογή αν ξέρεις να ελέγχεις το πρόγραμμά σου!

10. Περιέργεια και συνεχής μάθηση



Ο Bernard Marr δηλώνει πως κατά τη γνώμη του, εκείνο το ένα skill που πρέπει να αναπτύξουν όλοι, είναι αυτό της περιέργειας. Σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεσαι, η δίψα για μάθηση είναι κρίσιμης σημασίας για να πετύχεις στο εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος. Θα σε βοηθήσει να παραμείνεις ευέλικτος, καθώς και να κρατάς σε φόρμα τις δεξιότητές σου. Η περιέργεια λοιπόν δε σκότωσε τη γάτα, αλλά θα σε βοηθήσει να πας μπροστά στα επαγγελματικά σου!

Φωτογραφία από MART PRODUCTION