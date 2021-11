Η Κυριακή είναι η χειρότερη ημέρα της εβδομάδας. Change my mind.

Ναι ναι, ξέρω. Όλοι μιλάνε για το πόσο ωραία είναι η Κυριακούλα και πόσο θέλουμε να έρθει για να ξεκουραστούμε. Και δεν το λέω εγώ αυτό προφανώς! Το λένε τα 15 τραγούδια που μέτρησα πρόχειρα στο YouTube όταν αναζήτησα τη λέξη «Κυριακή»!

Μη σας ξεγελάει αυτή η μέρα. Είναι η Δευτέρα μεταμφιεσμένη σε ρεπό. Είναι ξεκούραση που δεν είναι ξεκούραση. Είναι σαν να ζητάς από τη μαμά σου να σου πάρει το παγωτό που λατρεύεις και σου φέρνει εκείνο από το σουπερμάρκετ που είναι σαν να τρως φελιζόλ. Είναι παγωτό άγχος, με επικάλυψη κατάθλιψη και έξτρα βαρεμάρα από πάνω.

Αυτό είναι η Κυριακή.

Όχι, δεν είμαι τρελή και θα σου αποδείξω γιατί η συγκεκριμένη μέρα είναι η χειρότερη της εβδομάδας:

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Ξυπνάς από νωρίς χωρίς κανέναν απολύτως λόγο! Το σώμα σου έχει συνηθίσει τόσο πολύ στο καθημερινό ξυπνητήρι, που ενώ πέφτεις για ύπνο με την ιδέα ότι μπορείς να σηκωθείς ό,τι ώρα θέλεις, καταλήγεις να ξυπνάς ακόμα πιο νωρίς απ’ ό,τι εάν πήγαινες σχολή/δουλειά. WTF?! Πιέζεις, λοιπόν, τον εαυτό σου να ξανακοιμηθεί, αλλά καταλήγεις να κάθεσαι στο κινητό μέχρι τις 12 και να σηκώνεσαι με έναν από τους πιο ανυπόφορους πονοκεφάλους και ένα αίσθημα βαρεμάρας για το παραμικρό.

Αλήθεια, οι πονοκέφαλοι που βιώνεις τις Κυριακές είναι το κάτι άλλο. Ναι, προφανώς και φταίει ότι είδες μία ολόκληρη σεζόν μέσα σε ένα βράδυ στο Netflix, τα ποτά και τα ξενύχτια του Σαββάτου, ή το τρίωρο χάζεμα στο TikTok που μόλις έκλεισες όσο στριφογυρνούσες στο κρεβάτι!

Πάντως γι’ αυτούς και για πολλούς ακόμα λόγους, η Κυριακή πρέπει να μπει υποψήφια ως η Παγκόσμια Ημέρα hangover ή αλλιώς Νέμεσις. Γιατί; Γιατί ξεκάθαρα είναι ημέρα τιμωρίας για τα λάθη που έκανες το ΠΣ (Παρασκευή-Σάββατο)!

Επόμενο στάδιο: Αφήστε με στην ησυχία μου και στην εεε αυτή μου

Αφού γκουγκλάρεις «10 τρόπους να συνέλθω από το ξενύχτι», βάζεις το καφεδάκι σου κι επιτέλους λες λίγη ώρα χαλάρωσης!

Η μάνα σου όμως έχει άλλα σχέδια για σένα... Προφανώς και κάνει γενική στο σπίτι και σου ρίχνει το βλέμμα «Σώπα, σηκώθηκες; Έλα να με βοηθήσεις που μου έχει φύγει η μέση από το πρωί!» That’s a no no! Κατεβάζεις λοιπόν τις κουρτίνες υπό την απειλή της παντόφλας, μαζεύεις τα ρούχα, ξεσκονίζεις (ενώ ανακατεύεσαι ακόμα, μην το ξεχνάς) και αφού σε αφήσει το big boss στην ησυχία σου, βλέπεις τα stories σου και ΟΛΟΙ είναι έξω για brunch, καφεδάκι, μονοήμερες, κλπ κλπ. Τι έγινε ρε παιδιά; Συνεννοημένοι είστε;

Ώρα να γίνει δουλίτσα

Αποφασίζεις λοιπόν και εσύ να πας μια βόλταχαχαχ γελάει ο κόσμος! Πού να πας; Όλα είναι γεμάτα κόσμο. Άσε που θα φας 1 ώρα για να φτάσεις και άλλη μία στην αναμονή για τραπέζι. Η κίνηση στους δρόμους ατελείωτη, τα παιδάκια που τσιρίζουν παντού και εσένα δε σε έχει πιάσει καλά καλά το παυσίπονο ακόμα. Τσεκάρεις τραπεζικό λογαριασμό: 3,25€. Τελικά αποφασίζεις να μείνεις σπίτι. Προφανώς όμως και δε σταματάει εδώ το κακό.

Στο σημείο αυτό, η ώρα έχει πάει κάπου 4 και η μέρα ήδη έχει φτάσει στα μισά. Εσύ ωστόσο δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. Έχεις εκείνη την εργασία που αναβάλλεις από την Τρίτη και είναι για αύριο, έχεις να διαβάσεις για την εβδομάδα, έχεις να προετοιμάσεις πράγματα για τη δουλειά… Με λίγα λόγια, μαζεύτηκαν όλα όσα δεν είχες κάνει τις προηγούμενες μέρες, γιατί χρονοτριβούσες.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχεις κι ένα ανεξήγητο βάρος να σε πλακώνει από την ώρα που ξύπνησες… Αύριο είναι Δευτέρα και μία βασανιστικά απαιτητική εβδομάδα ξεκινά. ΦΑΚ. Εν τω μεταξύ, οι σκέψεις σου πάνε κάπως έτσι: Αύριο Δευτέρα, ποιος πάει δουλειά, ποιος πάει σχολή *άγχος* ποιος ξυπνάει, γιατί να είναι αύριο Δευτέρα *άγχος* πότε πέρασε το ΣΚ, δεν ξεκουράστηκα καθόλου, πάλι θα σέρνομαι όλη την εβδομάδα *άγχος άγχος άγχος*!

Δεν υπάρχει επιστροφή

Στο μεταξύ, εξακολουθείς να μην κάνεις τίποτα απ’ όσα πρέπει και απλά παραπονιέσαι κι αγχώνεσαι ότι πρέπει να τα κάνεις. Τώρα εκτός από το άγχος, έχεις και τύψεις. Τύψεις γιατί δεν είσαι καθόλου παραγωγικός και μία ημέρα τελειώνει κι εσύ είσαι μία σκέτη απογοήτευση. Μα πόσο υπέροχη είναι αυτή η Κυριακή βρε!

Η ώρα φτάνει 10 το βράδυ και το μόνο που σου μένει να κάνεις είναι να κλάψεις μέχρι να κοιμηθείς και αύριο να ξυπνήσεις ράκος. Αλλά δεν μπορείς να κοιμηθείς από το άγχος σου μέχρι τις 4. Γιατί αύριο είναι Δ-Ε-Υ-Τ-Ε-Ρ-Α.

Κι αυτή είναι η ΚΑΘΕ σου Κυριακή. And you can’t change my mind!

Photo by Adrian Swancar on Unsplash