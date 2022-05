Φοιτήτρια στέλνει τα ανάρμοστα μηνύματα συμφοιτητών της με σκρίνσοτ στις μητέρες τους!

Στην εποχή που ζούμε, κάθε ιδέα για το πώς να αντιμετωπίσεις το bullying και τις επιθετικές συμπεριφορές είναι ευπρόσδεκτη. ✍️ Κρατάμε ✍️ σημειώσεις ✍️ λοιπόν από τη 18χρονη φίλη μας, η οποία έβαλε τέλος στα ανάρμοστα μηνύματα και στις γενικότερες ενοχλήσεις συμφοιτητών της, απευθυνόμενη στις μαμάδες τους. Ποιος γελάει τώρα;

Ίσως να μην είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε γι’ αυτή τη μορφή εκδίκησης, αλλά this is our sign να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της αν μέχρι στιγμής κάτι μας σταματούσε!

Το inspiration of the day λοιπόν, είναι μια φοιτήτρια που έκανε γνωστή την ιστορία της μέσω Reddit, και η οποία έχει να κάνει με μηνύματα ανάρμοστου περιεχομένου που δεχόταν από τρεις συμφοιτητές της. Όπως χαρακτηριστικά λέει στο σεντονάκι που άπλωσε στην πλατφόρμα με την εμπειρία της, δε χρειάζεται να μπει σε παραπάνω λεπτομέρειες, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε για τι μηνύματα μιλάμε. Ναι, τα γνωστά ανεπιθύμητα…

Προτού φτάσουν σε αυτό το σημείο βέβαια, οι ίδιοι τρεις τύποι της έκαναν bullying, πράγμα που η 18χρονη ανέφερε σε υπεύθυνους, αλλά η απάντηση ήταν μια απλή προειδοποίηση. Αυτή η προειδοποίηση έκανε τόσο καλά τη δουλειά της, που οδήγησε τα τρία αγόρια σε ακόμα πιο ακραία παρενόχληση: στα μηνύματα που λέγαμε.

Η 18χρονη φοιτήτρια αποφάσισε τότε να πάρει κι εκείνη πιο ακραία μέτρα, ξεμπροστιάζοντας τους συμφοιτητές της στις μητέρες τους. Κι αν η αντίδρασή μας ήταν «άουτς» μόνο απ’ αυτό, το γεγονός ότι εκείνες πήραν το μέρος τής κοπέλας, το κάνει ακόμα καλύτερο!

Για την ιστορία, η φοιτήτρια είχε κάνει screenshot όσα της έστελναν, μιας και σε αντίθεση με αυτούς, σκέφτηκε ότι θα της φανούν χρήσιμα κάποια στιγμή. Η ώρα να πάρει το αίμα της πίσω για όλες εκείνες τις φορές τρόμου μόλις άνοιγε το inbox της κι έβλεπε τα εισερχόμενα, ήρθε, και τα πράγματα κύλησαν ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι φανταζόταν.

Η ίδια βέβαια λέει ότι πολλοί φίλοι της σαπορτάρουν φουλ τον τρόπο που επέλεξε να βάλει στη θέση τους τους άντρες, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το παρατράβηξε. Το ερώτημα που θέτει λοιπόν στο κλείσιμο της ιστορίας, είναι αν έκανε όντως σωστά ή όχι. Εμείς βέβαια εκφράσαμε από την αρχή την άποψή μας, οπότε αφήνουμε σε εσάς τα υπόλοιπα!