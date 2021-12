9+1 κλασικές επιλογές μασαμπούκας όταν γυρνάμε από ξενύχτι και πεινάμε σαν λύκοι!

Γυρνώντας από βραδινή έξοδο με τα φιλαράκια σου, είσαι 7 μπύρες και 3 βότκες βαρύτερος, με ένα παπούτσι να σου λείπει, ενώ έχεις αποτύχει παταγωδώς να βρεις κάποιο ταίρι με το χορό-ερωτικό σου κάλεσμα. Το σωστό το night out!

Ωστόσο, έτσι μπακούρι που κατέληξες, αρχίζει να σε πιάνει μια τεράστια ανάγκη για μάσα. Ξέρεις ότι αυτές οι νύχτες είναι οι πιο κατάλληλες για να φας μέσα σε μία ώρα ό,τι λίπος και junk food δεν έχεις φάει εδώ και μία εβδομάδα. *φραγή κλήσεων στο διατροφολόγο*

Προφανώς και δεν είσαι μόνος/η σ’ αυτό. Γι’ αυτό λοιπόν συγκέντρωσα τα πιο δημοφιλή στέκια που καταλήγουμε να μασαμπουκιάζουμε δίχως αύριο μετά από γερό ξενύχτι. Και πού ξέρεις, μπορεί να πάρεις καμία ιδέα για την επόμενη κραιπάλη σου:

#1 McDonald’s and you’re lovin’ it

Είτε είσαι στο drive through των Mc τα ξημερώματα είτε στη Λ. Αλεξάνδρας τρεις η ώρα το μεσημέρι, το ίδιο και το αυτό είναι. Τρως τουλάχιστον μισή ώρα αναμονή για δύο τσιζ, δύο τσίκεν και μία πατάτες. Α, και coca cola zero, γιατί προσέχουμε (μην ξεχνιόμαστε). Έτσι, σαν σκηνή από steak out σε αστυνομική ταινία, βρίσκεσαι εσύ και το παρεόνι σου μέσα στο αμάξι να καταβροχθίζετε burgers (ή chicken nuggets, γιατί κλασικά μπέρδεψαν την παραγγελία σας).

#2 Ναι γεια σας, ψητοπωλείο εκεί; Σουβλατζίδικο;

Τι καλύτερο από δύο τυλιχτά απ’ όλα (ναι με κρεμμύδι ΚΑΙ τζατζίκι), ώστε να έρθει στα ίσια του το στομάχι σου μετά από τα ξίδια που κατέβαζες όλο το βράδυ; Έτσι δε θα νιώθεις το αλκοόλ που με τόση αυτοπεποίθηση κατανάλωνες, αφού η τζατζικίλα καλύπτει μέχρι και τις αμαρτίες του 2015.

#3 Μιχαλακοπούλου για το σωστό τελείωμα

Ε μην πεις ότι δεν έχεις καταλήξει να τρως κοτομπουκιές ή λουκάνικο ψητό στην καντίνα(ρα) της Μιχαλακοπούλου, γιατί τότε δεν ξέρεις τι πάει να πει βρώμικο. Για κάποιο λόγο μετά από ένα καλό μεθύσι που το στομάχι σου είναι ανάκατο και χάλια, ένα χοτ ντογκ με κέτσαπ, μουστάρδα, λουκάνικο και λαχανικά ακούγεται… para para paradise!

#4 Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο κι οι δυο χαμένοι

Σαν να μην πέρασε μία μέρα, βρέθηκες ξανά μπροστά από την επιγραφή «ΚΑΝΤΙΝΑ ΜΑΒΙΛΗ» να παραγγέλνεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου το αγαπημένο σου σάντουιτς! Κρατώντας το hot dog που δεν κλείνει από τα δεκάδες υλικά που στρίμωξες μέσα και τη μαγιονέζα να τρέχει στο πρόσωπό σου ίσως να είναι και η καλύτερη εικόνα για το σβήσιμο της βραδιάς.

#5 Έτοιμος/η για την καλύτερη Κρέπα-λη

Εσύ που είσαι πιο ζουζουνένιος και γλυκούλης, γουστάρεις να πας τα ξίδια κάτω με μια κρεπούλα γλυκιά, με τη σοκολάτα, τη φράουλα και το μπισκότο να ξεχύνονται από κάθε πλευρά. Συνήθως έχεις καταλήξει εκεί μετά από μεθύσι σε μπουζούκια και το φύλλο κρέπας, γεμιστό με ό,τι επιλογή υπάρχει μπροστά σου, μοιάζει η τέλεια ιδέα. Η κρέπα δεν είναι απλά ένα φαΐ. Η κρέπα είναι φίλη σου, που σου κρατάει το χέρι μην ξεράσεις όσα κατάπινες στο μπαρ, εκπληρώνοντας κάθε γλυκιά ή αλμυρή φαντασίωσή σου!

#6 Βουρ στον πατσά

Αν μετά από μεθύσι ζητάς απεγνωσμένα πατσά πρέπει να είσαι γεννημένος το 1940 μερακλής. Έχεις βγει νωρίτερα σε κρασάδικο-ρεμπετάδικο- τσιπουράδικο και ένας πατσάς είναι ό,τι πρέπει να ισιώσει τα τσίπουρα. Και ρωτάω εγώ τώρα. Ο πατσάς βοηθάει να μην ξεράσεις, ή να ξεράσεις μία ώρα αρχύτερα;

#7 Pizza, ξίδι και καλό ταξίδι

Η πίτσα είναι εκεί για σένα σε όλες σου τις δύσκολες στιγμές. Χωρίζεις; Πίτσα! Πίνεις; Πίτσα! Έχεις hangover; Κρύα πίτσα για το επόμενο πρωί (που είναι και καλύτερη!). Και όχι μόνο είναι εκεί για σένα, αλλά ταΐζει και ολόκληρη την παρέα σου. Τι άλλο να ζητήσεις απ’ τη ζωή;

#8 Everest και έφυγες σερί για σχολή/δουλειά

Στα Everest θα βρεθείς εσύ που είπες ότι θα βγεις για ένα χαλαρό ποτό, γιατί αύριο ξυπνάς πρωί και θέλεις να γυρίσεις νωρίς στο σπίτι. Δουλεύεις τον εαυτό σου σε αυτή τη φάση, γιατί προφανώς και δεν έμεινες ούτε στο ένα ποτό, ούτε γύρισες νωρίς. Έτσι, καταλήγεις να τρως την τυροπιτούλα σου (που αποτελεί και το πρωινό σου) και παίρνεις και έναν καφέ, γιατί κάπως πρέπει να φύγει το αλκοόλ από μέσα σου και να πας στη σχολή/δουλειά.

#9 Πατατάκια και φιστίκια από το μπαρ, γιατί ο τσάμπας δεν πέθανε ποτέ

Εσύ φίλε πονεμένε, βγήκες με ένα δεκάρικο στην τσεπούλα σου, τσίμα τσίμα που λέει και η μάνα μου, για το ποτό σου. Όταν ξαφνικά, εκεί ανάμεσα στα RnB τραγουδάκια, άκουσες και ένα ρεμιξ με ταμπούρλο, κατάλαβες ότι αυτό ήταν το στομάχι σου! Τι να κανς; Να κατς να σκάεις; Φιστικάκι και πατατάκι for the win λοιπόν, ώστε να πας έπειτα τρέχοντας στο σπίτι σου και να καταλήξεις στο επόμενο…

Bonus: Home(made) sweet home(made)

Μεταξύ μας, υπάρχουν μέρες που δεν πολυψήνεσαι να φας βρωμιά και αποφασίζεις να πας σαν σωστό και καλό παιδί να φας σπίτι σου. Ανοίγεις λοιπόν το ψυγείο και ξεκινάς το λιτοδίαιτο γεύμα σου με… ντολμαδάκια, γεμιστά, πίτα της γιαγιάς, πίτα της μαμάς και της γιαγιάς, κάτι προχθεσινά μπιφτέκια, κολοκυθοκεφτέδες, λίγη coca cola που έχει φύγει το ανθρακικό και για τελείωμα τοστ με κοκκινιστό μοσχαράκι, gouda και τζατζίκι να γλιστράει. Ήπια πράγματα, για να κοιμηθείς ανάλαφρος και άνετος.