12+1 διάσημοι που πέρασαν από τα έδρανα της Νομικής και τους έχασαν τα δικαστήρια!

Αν το μέλλον για σένα επιφυλάσσει αυστηρό dress code και λέξεις στην καθημερινότητά σου όπως δικαστήρια, διαζύγια, αγωγές και διάφορα τέτοια, τότε μάλλον σπουδάζεις Νομική! Συγχαρητήρια για τα μόρια που συγκέντρωσες στις Πανελλήνιες και ακόμα πιο πολύ για τον ιδρώτα που έχεις ρίξει μέχρι στιγμής στις εξεταστικές. Ξέρουμε ότι αυτά τα Δίκαια δεν είναι εύκολη υπόθεση και γι’ αυτό στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς.

Για λίγο κουράγιο παραπάνω μάλιστα, μάθε ότι αρκετοί διάσημοι… been there done that πριν από εσένα και ξέρουν καλά το ζόρι που τραβάς. Τόσο καλά που παρά την εισαγωγή ή ακόμα και το πτυχίο τους, άφησαν πίσω τους το όνειρο κάθε… γονιού και ασχολήθηκαν με το χώρο του θεάματος. Ένα ρίσκο που στο τέλος τους δικαίωσε.

Ησυχία στο ακροατήριο λοιπόν και απόλαυσε τους – κατά μία έννοια – συναδέλφους σου!

Νίκος Καρβέλας

Ο τραγουδιστής – συνθέτης έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά τα τρελά στιχάκια που βασάνιζαν το μυαλό του, τον κέρδισαν. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του μάλιστα είχε ιδρύσει ένα ροκ γκρουπ επηρεασμένο από τους Beatles και τους Rolling Stones. Όσο εντύπωση κι αν μας κάνει λοιπόν, ο Νίκος Καρβέλας κρέμασε το πτυχίο στον τοίχο του (σε αντίθεση με εμάς), άφησε ιστορία στην ελληνική μουσική και γενικά είχε πρόγραμμα (σε αντίθεση με εμάς ξανά).

Γιώργος Καπουτζίδης

Την είσοδό του στη Νομική ΑΠΘ είχε πραγματοποιήσει και ο Γιώργος Καπουτζίδης πριν πολλά χρόνια, πράγμα που δε μας εκπλήσσει και τόσο. Ο ίδιος, παρότι έγινε γνωστός μέσα από ανάλαφρους και κωμικούς ρόλους και σενάρια, έχει θίξει πολλές φορές σημαντικά ζητήματα στην τηλεόραση, με το λόγο του να είναι πολύ inspirational. Με άλλα λόγια, τον βλέπαμε άνετα στην Ευελπίδων να υπερασπίζεται το δίκαιο!

Λάκης Λαζόπουλος

Ο Λάκης Λαζόπουλος όχι μόνο έχει πάρει πτυχίο Νομικής από το ΔΠΘ, αλλά και μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο και στην Εγκληματολογία από το ΑΠΘ. Το πώς κατέληξε να φέρνει το stand up comedy στην ελληνική τηλεόραση με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», κανείς δεν ξέρει… Τώρα που το ξανασκεφτόμαστε βέβαια, βλέπουμε κάπως τη σύνδεση. Στον Λάκη Λαζόπουλο άρεσε πάντα να στέκεται μπροστά από ένα μεγάλο κοινό και να λέει τη γνώμη του, όσο καυστική κι αν ήταν. Μπορεί να μην το έκανε στις δικαστικές αίθουσες, αλλά το κατάφερε στα τηλεοπτικά πλατώ!

Σοφία Μουτίδου

Εδώ διχάζομαι λίγο! Αγαπώ Σοφία Μουτίδου η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν το πιο κατάλληλο άτομο για τα δικαστήρια. Όχι τίποτα, αλλά φοβάμαι ότι οι αντιδράσεις της σε φάση «Ο τύπος είναι μαλάκας, τι να συζητήσουμε;» δε θα της εξασφάλιζαν καμία υπόθεση. Άσε που έχω την αίσθηση ότι θα έκανε το γέλιο της Αγλαΐας από το «Καφέ της Χαράς» κάθε φορά που κάποιος θα έλεγε ψέματα. Ας συμφωνήσουμε ότι γεννήθηκε για να πετάει ατακάρες. Είναι απλά θεά! Το μπεζ χαρτί από τη Νομική ΑΠΘ και το δίπλωμα άσκησης κάνουν τέλεια για διακόσμηση πάντως. Just sayin’.

Θεοφανία Παπαθωμά

Άλλη μία απόφοιτη της Νομικής του ΑΠΘ καθώς και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, η Θεοφανία Παπαθωμά. Η ίδια λοιπόν, αν είχε πάει με την εναλλακτική, τώρα θα αναλάμβανε πελάτες και θα αγόρευε στα δικαστήρια υπέρ τους. Αντ’ αυτού, δημοσιεύει φωτογραφίες από τα backstage μίας εκ των πιο επιτυχημένων ελληνικών σειρών, τις «Άγριες Μέλισσες». Το λες και σωστή επιλογή .

Ελένη Φιλίνη

Η Ελένη Φιλίνη μπορεί να είναι γνωστή στο ευρύ κοινό λόγω της υποκριτικής της ικανότητας και της διαχρονικής της ομορφιάς, παρ’ όλα αυτά η ίδια πολλά χρόνια πριν είχε αποφασίσει να ακολουθήσει το δρόμο της Νομικής στο ΕΚΠΑ. Στο τέλος όμως τη συνεπήρε ο φακός, χτίζοντας μια μεγάλη καριέρα που τη δικαίωσε για την επιλογή της!

Demy

Η Demy αν και μας φαίνεται γλυκύτατη για να αγορεύει με νεύρο στις δικαστικές αίθουσες, έχει περάσει και αυτή την πόρτα της Νομικής του ΕΚΠΑ και μάλιστα πήρε πρόσφατα το πτυχίο της μέσω Zoom. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι παρά τη μεγάλη της αγάπη για το τραγούδι, το αντικείμενο της σχολής της της άρεσε εξίσου πολύ, τόσο που όταν ξέκλεβε χρόνο από τα τραγουδιστικά της καθήκοντα για να διαβάσει, χαιρόταν ιδιαίτερα και ένιωθε ότι αποκτούσε την ισορροπία και την ηρεμία της. Κάτι που μπορούσε να χάσει εύκολα στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Νάντια Κοντογεώργη

Η αγαπημένη, ξεκαρδιστική, γλυκιά και υπερταλαντούχα Νάντια Κοντογεώργη έχει δηλώσει ότι ενώ πέρασε επιτυχώς στη Νομική Αθηνών, την εγκατέλειψε νωρίς για χάρη της αγαπημένης της υποκριτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γονείς της βρέθηκαν στα «πρόθυρα εγκεφαλικού». Παρόλα αυτά το αποδέχτηκαν, με τον πατέρα της (επίσης δικηγόρος) να υποστηρίζει ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Νάντια, εμείς πάντως χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτήν σου την απόφαση.

Σπύρος Μπιμπίλας

Η φωνή πίσω από τον Μπαγκς Μπάνι, τον Ιάγκο, τον Ζάζου, ο Φουρτουνάκης από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και χίλιοι δυο ρόλοι ακόμη, συμπληρώνουν το βιογραφικό του πολύ ταλαντούχου Σπύρου Μπιμπίλα. Αν κρίνουμε ωστόσο από το πτυχίο του στη Νομική Αθηνών τότε το βιογραφικό του θα έπρεπε να αποτελείται από υποθέσεις και δίκες. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Σπύρος Μπιμπίλας μας κάνει απόλυτα!

Δημήτρης Μοθωναίος

Ο Δημήτρης Μοθωναίος εγκατέλειψε κι εκείνος το δρόμο της δικηγορίας και συγκεκριμένα τις σπουδές του στη Νομική ΕΚΠΑ όπου μάλιστα ήταν και συμφοιτητής με τη Νάντια Κοντογεώργη, και αφοσιώθηκε στην υποκριτική χτίζοντας ένα πιο γνωστό όνομα τα τελευταία χρόνια. Το ταλέντο του σαν ηθοποιός είναι αδιαμφισβήτητο, ωστόσο η προσωπική ιστορία που αποκάλυψε πριν λίγους μήνες, μας κάνει να πιστεύουμε ότι σαν δικηγόρος θα πάλευε πραγματικά για το δίκαιο.

Χρήστος Φερεντίνος

O Χρήστος Φερεντίνος είναι ένας ακόμη celebrity που θα εμπλουτίσει τούτη εδώ τη λίστα. Συγκεκριμένα, εισήχθη στη Νομική του ΕΚΠΑ, αλλά μετέπειτα τον κέρδισε η τηλεόραση. Η επικοινωνία του και ο κοινωνικός του χαρακτήρας τον έκαναν να ξεχωρίσει αμέσως και να θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλληνες παρουσιαστές. Χαριτολογώντας μάλιστα, ο ίδιος έχει αναφέρει πως όταν έμαθε από τη μητέρα του ότι πέρασε στη Σχολή, όντας εκείνη την περίοδο σε διακοπές στην Πάρο, έκανε μια βουτιά στο λιμάνι του νησιού. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, ε;

Κατερίνα Γερονικολού

Η πανέμορφη και πολύ γλυκιά ηθοποιός, Κατερίνα Γερονικολού, έχει αποφοιτήσει και αυτή με τη σειρά της από τη Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, παραλείποντας όμως το κομμάτι της άσκησης. H ίδια σπουδάζοντας ταυτόχρονα δημοσιογραφία στο «Εργαστήρι Δημοσιογραφίας», έχει αναφέρει ότι δεν είχε ποτέ ως απώτερο σκοπό της τη Νομική, παρά τη δημοσιογραφία μέσω αυτής. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια, και με 2 πτυχία στο χέρι (μην κλαίτε ) , η Κατερίνα κατέληξε να σπουδάζει στη Δραματική Σχολή Ίασμος και να είναι η επιτυχημένη ηθοποιός που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

BONUS: Μέγκι Ντρίο

Ε μη μου πεις ότι είχες ξεχάσει τη Μέγκι, η οποία έχει σπουδάσει στο T.U.F.T.S. University of Boston (it’s a joke ) . Η φίλη μας που διεκδίκησε το 2018 τον τίτλο του Next Top Model, υποστηρίζει ότι έχει σπουδάσει πάνω στο Aγγλικό Δίκαιο και μάλιστα έχει και πτυχίο Νομικής, ωστόσο κάποιες φήμες μιλούν για έναν μύθο. Μέχρι να επισημοποιηθούν οι τελευταίες, εμείς τη συμπεριλαμβάνουμε στη λίστα.