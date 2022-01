Μπορείτε να σταματήσετε να στέλνετε απανωτά ηχητικά μηνύματα; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Τι φάση ρε παιδιά μ’ αυτά τα ηχητικά; Πάρτε μας ένα τηλέφωνο αν έχετε τόσα πολλά να πείτε, FGS!

Ήταν 2013, όταν το Messenger αποφάσισε να προσθέσει μια νέα λειτουργία στην πλατφόρμα του, αρκετά ιδιαίτερη και καινοτόμα για τα δεδομένα της τότε εποχής, κάνοντάς μας να νιώθουμε πολύ cool κάθε φορά που στέλναμε voice message στο chat. Όλα αυτά βέβαια μέχρι που ήρθαμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα και τα 15 ηχητικά (και λίγα λέω) που έχει αφήσει το φιλαράκι μας για ν’ ακούσουμε.

Σοβαρά τώρα, αν το ξέραμε, θα σας παίρναμε τηλέφωνο εξ αρχής, να μπορούμε κιόλας να δώσουμε μια απάντηση στο ενδιάμεσο αντί να δεχόμαστε έναν ακατάπαυστο μονόλογο, που δεν ξέρουμε τι να πρωτοσχολιάσουμε.

Κι επίσης μας ρωτάτε αν είμαστε σε θέση εκείνη την ώρα να πατήσουμε το play; Μπορεί ν’ ακούει και κάποιος άλλος εκτός από εμάς. Και τέλος πάντων, δε θέλω ρε φίλε να σταματήσω τη μουσική μου για ν’ ακούσω κάτι που μπορείς να γράψεις σε μία πρόταση!

Όπως καταλαβαίνετε, δεν τα πολυγουστάρω τα ηχητικά – για να μπήκες εδώ, φαντάζομαι κι εσύ το ίδιο – και θεωρώ πως ήρθε η ώρα να πούμε 2-3 κουβεντούλες γι’ αυτά, γιατί σαν πολλά μας τα ‘χουν κάνει. Έχουμε και λέμε:

Δεν είναι για όλες τις ώρες

Μιας που το ανέφερα στον πρόλογο, θα ξεκινήσω μ’ αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από ώρες, προγράμματα, αν έχεις μάθημα ή είσαι στη δουλειά και τα voice messages ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Στέλνει ο άλλος ας πούμε μες στη μαύρη νύχτα 20 ηχητικά, στα οποία προσπαθεί να μου αναλύσει την τακτική του για το πώς θα χωθεί ευγενικά στο γκομενάκι. Όντως αδερφέ, περιμένεις να τ’ ακούσω μέσα στον ύπνο μου στις 2 μετά τα μεσάνυχτα;

Ο ίδιος βέβαια, θα εμφανιστεί πάλι πάνω στην ώρα που έχω μάθημα, στέλνοντας ηχητικά για τη φετινή πορεία του εξάστερου στη Euroleague. Σόρρυ που δεν μπορώ να διακόψω μια στιγμούλα τον καθηγητή για να ακούσω την μπασκετική σου ανάλυση, ε!

*εδώ βάλε όποιον σου στέλνει άκυρα ηχητικά τις πιο ακατάλληλες ώρες*

Τι «εεεε» και «εμμμ»;

Είναι τόσο δύσκολο προτού στείλεις το ηχητικό, να έχεις βάλει σε μια σειρά τι θες να πεις; Δε σου είπα να καθίσεις να σκέφτεσαι με τις ώρες λες και θα βγάλεις λόγο, αλλά δεν έχω καμία όρεξη να ακούω συνέχεια «εεεε» και «εεεεμ, τι ήθελα να πω;;». Υποτίθεται ξέρεις τι θέλεις να μου πεις, γι’ αυτό και στέλνεις ηχητικό. Σωστά;

Αντ’ αυτού λοιπόν, κάθομαι και ακούω 10 μηνύματα που λένε είτε ακριβώς τα ίδια πράγματα είτε περιλαμβάνουν κομπιάσματα στο 80-90% τους και ρίχνω τίμιο σιχτίρισμα. Ευχαριστώ πολύ, δε θα πάρω!

Δε θα λύσουμε και το Κυπριακό

Είναι εκείνα τα ηχητικά που το πάνε πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά τη θεματολογία και πέφτει η ανάλυση της ανάλυσης, χωρίς όμως να οδηγεί και κάπου αυτός ο ατελείωτος μονόλογος (και εννοείται με πολλά «εεεε»). Αντιθέτως σου έχει ανοίξει 10 διαφορετικά topics κι εσύ να μην ξέρεις σε τι απ’ όλα ν’ απαντήσεις ενώ παράλληλα να καίγεται κι ο κώλος σου, γιατί κάνεις κι άλλα πράγματα. Και άντε και καταφέρνεις να απαντήσεις σε 1-2 ηχητικά, μέχρι να το κάνεις για τα υπόλοιπα, σου έχει στείλει καινούρια, ε και μετά η συζήτηση έχει γίνει απλά ρδελομπού. Ναι, ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ.

Αφού με βλέπεις offline, γιατί συνεχίζεις και στέλνεις;

Φαντάζομαι θα σου έχει τύχει κι εσένα ν’ ανοίγεις το κινητό το πρωί και να βρίσκεις 32 ηχητικά μηνύματα στα οποία και πρέπει να απαντήσεις. Nahhh. Κάπου εδώ να παραδεχτώ πως το έχω κάνει κι εγώ και πλέον ξέρω πόσο… κακό είναι.

Δε νομίζω ότι έχει κανένας όρεξη πρωί – πρωί με την τσίμπλα στο μάτι να ακούει δεκάλεπτους μονολόγους στους οποίους και θα πρέπει να απαντήσει, διαφορετικά θα δημιουργηθεί θεματάκι για το… διαβάστηκε. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου.

Δεν έχουν (κανένα) νόημα αν χρειαζόμαστε ηχοσύστημα για να τ’ ακούσουμε

Ή που ο άλλος έχει κινητό του 2010 και το μικρόφωνο έχει πιάσει τόνους σκόνης ή έχει βάλει το χέρι πάνω του βλακωδώς ή που απλούστατα θα τα ‘χει παίξει το μικρόφωνό του (πού ν’ αντέξει κι αυτό). Και μόλις απαντήσεις κάτι τύπου: «Δεν κατάλαβα τίποτα», θα σου την πει με το εξής επικό:

Μα αφού στα είπα όλα αναλυτικά!

Και μόλις κάνεις ξεκάθαρο το θέμα του ήχου, θα σου στείλει εκ νέου ΗΧΗΤΙΚΟ πιθανότητα με τον ίδιο τρόπο. Καμία ελπίδα!

Υ.Γ.1 To those who know me, μπορείτε να με βρίσετε ανελέητα διαβάζοντας τα παραπάνω γνωρίζοντας ότι σας τα έχω κάνει αρκετές φορές τσουρέκια με τα ηχητικά μου. ΑΪ ΕΜ ΣΟΡΡΥ!

Υ.Γ.2 Περιμένω και τους δικούς σου λόγους για τους οποίους τα ηχητικά μηνύματα σου τη δίνουν Α ΣΥ ΣΤΟ ΛΑ! Για να… δέσει το γλυκό.