Το Netflix έδωσε τις 15 πιο δημοφιλείς σειρές του με την πρώτη να μετράει 1,65 δις ώρες θέασης!

Ως γνωστόν, το Netflix τα έχει βρει δύσκολα. Από τη μία οι ανταγωνιστές που όλο και αυξάνονται, από την άλλη οι τζαμπατζήδες που απολαμβάνουν το περιεχόμενό του χωρίς να πληρώνουν μία, λογικό να ανησυχεί για το μέλλον του. Επίσης, ακούει και τα δικά μας παράπονα για έλλειψη καλού περιεχομένου, οπότε επικρατεί ένα αγχωτικό κλίμα στα γραφεία του. Υποθέτουμε δηλαδή.

Παρότι υπάρχουν όντως αρκετές επιλογές εκεί έξω, η streaming πλατφόρμα που μας σύστησε στο binge watching θα καταφέρνει πάντα να μας κρατά με τον τρόπο της. Αυτός είναι οι top σειρές που φέρνει κατά καιρούς και μας κάνει να ξεχνάμε τι ώρα είναι έξω τα όποια αρνητικά του. Είναι αλήθεια ότι περνούν μήνες απόλυτης ξηρασίας, αλλά σκάει ένα ‘Squid Game‘ ή ένα ‘Stranger Things’ και τα ξεχνάς όλα.

Σε έναν απολογισμό για τις πιο πετυχημένες του σειρές συγκεκριμένα, οι δύο προαναφερθείσες κερδίζουν με ώρες παρακολούθησης πάνω από 1 δις!

Το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» είναι στην κορυφή με 1,65 δις ώρες θέασης και ακολουθεί η 4η σεζόν ‘Stranger Things’ με 1,26 δις. Πρόκειται για δύο από τα δυνατότερα χαρτιά της πλατφόρμας, ωστόσο το top15 περιλαμβάνει μερικές ακόμα παραγωγές και σεζόν που έχουν γράψει ιστορία όντας μέρος του μενού της.

Να σημειωθεί ότι καταγράφονται οι ώρες θέασης για τις πρώτες 28 ημέρες από την πρεμιέρα των σειρών.

Τα 15 πιο πετυχημένα shows του Netflix:

1. Squid Game 1η σεζόν: 1.65 δις ώρες

2. Stranger Things 4η σεζόν: 1.26 δις ώρες

3. Money Heist 5η σεζόν 5: 792.2 εκατ. ώρες

4. Bridgerton 2η σεζόν: 656.2 εκατ. ώρες

5. Bridgerton 1η σεζόν: 625.5 εκατ. ώρες

6. Money Heist 4η σεζόν: 619 εκατ. ώρες

7. Stranger Things 3η σεζόν: 582.1 εκατ. ώρες

8. Lucifer 5η σεζόν: 569.5 εκατ. ώρες

9. All of Us Are Dead 1η σεζόν: 560.8 εκατ. ώρες

10. The Witcher 1η σεζόν: 541 εκατ. ώρες

11. Inventing Anna: 511.9 εκατ. ώρες

12. 13 Reasons Why 2η σεζόν: 496.1 εκατ. ώρες

13. Ozark 4η σεζόν: 491.1 εκατ. ώρες

14. The Witcher 2η σεζόν: 484.3 εκατ. ώρες

15. 13 Reasons Why 1η σεζόν: 475.6 εκατ. ώρες

Καμία από τις παραπάνω παρουσίες δε μας παραξενεύει, αλλά η απουσία του ‘Sex Education‘ το κάνει! Μήπως έχει παιχτεί κάποιο λάθος; Γιατί λίγο δύσκολο να λείπει μία από τις πιο πολυσυζητημένες και δημοφιλείς σειρές της. Anyway, εμείς την είδαμε πάντως.